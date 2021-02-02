Суд взыскал 46 тысяч рублей с владелицы собаки, которая искусала ребенка

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Суд взыскал 46 тысяч рублей с женщины. Ее собака искусала ребенка. Инцидент случился минувшим летом. Как сообщает пресс-служба судов области, только что состоялось заседание суда.

Вечером 30 июля 2020 года в поселке Вохтога Грязовецкого района Жанна вместе с 4-летним сыном и дочерью шла по улице. Сын побежал вперед, на него напала собака и укусила ребенка.

Собака была без намордника и поводка, находилась не свободном выгуле. Мама укушенного ребенка вызвала скорую, медики оказали первую медицинскую помощь. Потом ребенку пришлось проходить лечение у хирурга и невролога.

А его мама обратилась в полицию. Хозяйки собаки не спешила извиняться, так что Жанна направила в Грязовецкий районный суд иск о компенсации морального вреда и материального ущерба - была испорчена одежда ребенка.

Не все исковые требования хозяйка собаки признала. Суду она пояснила, что не оспаривает происшедшее, но, по ее мнению, виновата сама истица, поскольку допустила нахождение ребенка одного рядом с чужой собакой. Считает, что собака не кусала ребенка, а лишь его опрокинула, так как он побежал на нее, когда она ела. При этом мальчик громко кричал, размахивал руками. Ребенок мог пораниться о битые кирпичи и шифер на дороге.

Суд доводы ответчика счел несостоятельными, так как они опровергаются материалами дела, в том числе медицинскими документами, согласно которым при обращении у мальчика выявлена укушенная рана в области грудной клетки сзади справа.

Суд взыскал в пользу истицы с ответчицы компенсацию морального вреда в размере 45000 рублей, 1000 рублей в счет возмещения материального ущерба и 300 рублей в порядке возврата госпошлины.

Пока приговор не вступил в силу.