Семья на "Ладе" в Вологодской области попала под лесовоз

Шансов выжить у водителя не было Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В аварии погибла и спутница водителя. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодской области произошла лобовая авария: "Лада Гранта " врезалась в лесовоз. Погибли люди.

Как сообщили в областном УМВД, трагедия произошла 2 февраля около 10:50 на 151-м километре автодороги Тотьма – Никольск.

По предварительным данным, а Бабушкинском районе КамАЗ, которым управлял 63-летний водитель, поворачивал налево и не уступил проезд встречной легковушке. "Ладой" управлял 34-летний мужчина. В салоне находилась 32-летняя женщина и 5-летний мальчик.

На месте погибли водитель легковушки и 32-летняя пассажирка. Ребенок получил серьезные травмы, в тяжелом состоянии он доставлен в Тотемскую ЦРБ.