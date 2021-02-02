В Череповце расплавили 324 046 кубометров снега с дорог

Фото снегоплавилок со страницы мэра

Мэр Череповца показал горожанам снегоплавильные станции, которые, как оказалось, есть далеко не в каждом городе России. Многие муниципалитеты вместо них используют снежные свалки.

С начала зимнего сезона две череповецкие снегоплавилки приняли 324 046 кубических метров снега. Снежную массу доставили подрядчики за 15511 рейсов. По словам Вадима Германова, подрядные организации ежедневно и ежечасно убирают дороги и тротуары, чтобы череповчане могли комфортно передвигаться по улицам.

После переплавки, снег протекает через несколько степеней очистки и водой утекает в Шексну. По словам властей, после удаления примесей, полученная вода гораздо чище речной.