В Череповце рыбаки соревновались в мастерстве

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В городе металлургов на реке Ягорбе прошли соревнования по зимней рыбалке. В минувшую субботу любители тихой охоты состязались в ловле на мормышку, в воскресенье - на блесну. Чемпионат по ловле со льда на мормышку в Череповце прошел впервые. Организаторами выступил спорткомитет Череповца и региональная Федерация рыболовного спорта.

Улов! Фото: http://www.cherinfo.ru

30 спортсменов, и профессионалов, и любителей, из Череповца, Вологды, Устюжны, Рязани и Санкт-Петербурга за 4 часа пытались набрать самый тяжелый улов. Рыбаки были рассажены на расстояние не менее 5 метров. Улов обычно отдают на птицефермы, а живую рыбу отпускают, сообщает официальный сайт города. В следующий раз планируется провести и командные соревнования.

Участники Фото: http://www.cherinfo.ru

При ловле на мормышку искусственные и растительные приманки запрещены, но допускается прикармливание лунки. Профессионалы говорят, что из Ягорбы можно вытянуть даже налима, правда его не примут к зачету из-за нереста. Щуки в соревновании засчитывались от 32 сантиметров, судаки — от 40 сантиметров. В водоеме были замечены окуни, плотва, уклейка, ёрш, подлещик, подъязок.