Череповчанка не пропустила автобус, в результате пострадала женщина с дошкольником

Место ДТП Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце на Октябрьском проспекте у дома №31 произошло ДТП с участием общественного транспорта. 25 января около шести часов вечера 49-летняя череповчанка, управляя автомобилем «Рено-Сандеро», при перестроении не пропустила двигавшийся по крайней левой полосе автобус маршрута № 27. Из-за ее беспечности произошло столкновение: пассажиры упали и травмировались.

После аварии пострадавшую 46-летнюю женщину и 4-летнего мальчика осмотрели медики: врачи приняли решение отпустить их домой.