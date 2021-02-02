Серия преступлений 17-летнего череповчанина закончилась воспитательной колонией

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В Череповце 17-летний подросток, занимавшийся воровством и нападениями, отправится на перевоспитание в воспитательную колонию

Суд вынес приговор: 17-летний подросток признан виновным в совершении краж, грабежа, причинение легкого вреда здоровью человеку, применения насилия в отношении представителя власти.

Так, в ночь на 08 марта 2020 года подросток вместе с 15-летним приятелем на проспекте Луначарского, подбежали сзади к мужчине 1982 г.р., ударили по голове, повалив на землю. Они избили упавшего мужчину, сломав ребра и поранив голову.

Следователи установили причастность подростка к целой серии корыстных преступлений. Так, в ночь на 4 февраля 2020 года подросток у знакомого украл ключи от чужой квартиры и обворовал ее, украв шуруповерт, лобзик, фонарик, монитор, компьютерную мышь, клавиатуру, детские золотые серьги и другие вещи. Всего ущерб был оценен на общую сумму 42 тыс. рублей.

Ночью 27 июля из магазина на улице Маяковского украл бутылку спиртного.

24 сентября при проверке документов он бросил в сотрудника Росгвардии стеклянную бутылку, попав по голове.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, сообщает СУ СК области.