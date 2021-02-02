В Вологодской области изменилась запись на вакцинацию

В Вологодской области с 1 февраля запись на вакцинацию будет производиться на единой платформе - единый портал Госуслуг. Очередь ранее записавшихся будет сохранена и перенесена.

По данным на 1 февраля в Вологодской области первая прививка сделана 3651 вологжанам.

Полностью привиты 571 человек. В область завезено 11042 дозы вакцины «Спутник V».

Ранее с 18 декабря была предоставлена возможность записи граждан через региональный портал Госуслуг.

Сейчас это "окно " закрыто.

- Всем записавшимся через региональный портал Госуслуг дублировать запись на едином портале не нужно — очередь сохраняется и будет перенесена на единую платформу автоматически, - заверил замгубернатора Антон Кольцов.

«Спутник V» ставится в два этапа, но на второй записываться самостоятельно не требуется, это сделают работники медорганизации.

Для тех, кто не сумеет записаться через единый портал Госуслуг, можно это сделать через call-центр по номеру 122.