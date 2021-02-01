Три машины попали в серьезное ДТП на трассе

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1 февраля под Шексной случилось ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла на 60 километре федеральной трассы, в районе деревни Орловка около 7часов утра.

По данным пресс-службы Управления МВД по Вологодской области, 20-летний водитель управлял "Сузуки Гранд Витара", иномарка по касательной задела "Шкоду Октавия", которой управлял 25-летний мужчина.

Затем "Сузуки" на встречке врезалась в двигавшийся навстречу "Фольцваген".

В результате у водителя "Шкоды" перелом руки. Водителя "Сузуки" срочно госпитализировали Вологодскую областную больницу, его 19-летний пассажир доставлен в Шекснинскую ЦРБ, сообщзает ГородВо с ссылкой на УМВД области.