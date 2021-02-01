Череповчанина, растлившего 9-летнюю дочь, отправили в колонию

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Суд огласил приговор по делу 40-летнего череповчанина, совершившего преступление в отношении своей несовершеннолетней дочери. Жуткий инцидент произошел в августе 2020 года.

Следствие установило, что нетрезвый мужчина остался дома с 9-летней школьницей. В какой-то момент отец начал прикасаться к маленькой девочке и "оказывать на неё развращающее влияние". После о домогательствах к ребенку узнала супруга. Она-то донесла на сожителя.

Следственная проверка доказала факт домогательства и педофила арестовали. Суд назначил обвиняемому 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничение свободы на 1 год. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Вологодской области.

Осенью прошлого года за действия интимного характера в отношении 10-летней девочки осудили сокольчанина. О разврате узнала бабушка пострадавшей.