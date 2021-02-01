В Вологде может появится Дом вологодского масла

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Мэр Вологды в ходе прямого эфира предложил вологжанам учредить новый музей — Дом вологодского масла. По мнению ситименеджера, музей хотелось бы не простой — там должен быть интерактив. Разместить его собираются в одном из отреставрированных старинных домов Вологды, например, на Октябрьской, 11.

Сергей Воропанов заявил, что ждет идей и предложений, каким должен стать новый музей масла. Сейчас в Семенково есть программа, посвященная вологодскому маслу, но хотелось бы иметь такую точку притяжения и в самой Вологде. — Желательно, конечно, привлечь спонсоров. Посмотрим, — отметил Воропанов.