В Вологде реставрируют Музей кружева

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В областной столице продолжается реставрация Музея кружева. Двухэтажному особняку, оформленному в духе петербургского классического зодчества середины XIX века, понадобился ремонт. Осенью прошлого года начали с крыши: объекту культурного наследия федерального значения необходимо улучшить стропильные конструкции, кирпичные столбы, покрыть кровлю ветрогидрозащитой и оцинкованным листом.

В холодный период ремонт проходит в мастерских. Там изготавливают новые балясины и поручни для ограждения крыши. Работы планируется завершить весной, – сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника. Музей работает в обычном режиме: с 10:00 до 17:30, выходные понедельник и вторник.

Планируется реставрация в этом году и колокольни Софийского собора. В теплое время года ее покрасят. Промышленным альпинистам пришлось постараться, чтобы установить новые оконные рамы по всему периметру колокольни.