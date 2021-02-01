Двое харовчан выкопали и оставили 282 кг чужой картошки

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Харовский районный суд Вологодской области огласил приговор двум похитителям картофеля. Местные жители 34 и 39 лет сговорились и 30 октября пришли к картофельному полю, которое принадлежало главе крестьянско-фермерского хозяйства, что расположено недалеко от деревни Гостинской.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, мужчинам с помощью хозяйственных вил удалось выкопать 13 мешков чужого картофеля, всего 282 кг и 200 грамм полезного продукта. Однако, вывезти почти три центнера овощей им не удалось. Похитители не смогли вечером найти автомобиль для транспортировки. Мешки вовремя заметила бригадир КФК. Она и вызвала полицию. Подсудимые признали свою вину и дело слушалось в особом порядке. Суд решил перевоспитать харовчан 120 часами обязательных работ каждому. Приговор может быть обжалован.