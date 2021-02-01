Вологжанин поскандалил с женой из-за обоев: она позвонила в полицию

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Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 50 в Кичменгско-Городецком районе рассмотрел дело супругов, устроивших скандал из-за ремонта.

Вечером 7 декабря мужчина вернулся к себе домой в Нижний Енангск. В райцентре он купил обои, но когда показал их жене - она расстроилась. Ей выбор возлюбленного пришелся не по вкусу: похожие были у свекрови, о чем супруга и сообщила домочадцу. Тогда-то в семейном очаге и вспыхнул пожар ссоры. По сообщению женщины, мужчина кричал, обзывался, выражался в ее адрес нецензурными словами, размахивал руками. Вологжанка не вынесла такого отношения и вызвала полицию, чтобы с мужем провели беседу.

Однако на рассмотрении дела оба супруга не пришли. Мировой судья признал кичменжанина виновным в семейно-бытовом дебоширстве и назначил ему наказание в виде штрафа в 300 рублей. Постановление может быть обжаловано. Об инциденте сообщила пресс-служба судов Вологодской области.