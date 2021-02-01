Для любителей дрифта под Вологдой открыли ледовую трассу

Глава района

Под Вологдой недалеко от Лесково 30 января открыли трассу для зимнего дрифта - это особая техника прохождения поворотов, практически управляемый занос. Летом автолюбители дрифтуют на сухом асфальте, а зимой на льду или снегу.

Любители заносов опробовали поверхность и оказались в восторге: теперь они смогут безопасно для окружающих заниматься любимым спортом. Тренировки для подготовки к чемпионату по дрифту, что состоится через 2 недели, уже стартовали.

Кадр из видео со страницы главы района

На открытии объекта присутствовал глава Вологодского района Сергей Жестянников, чиновник даже сам попробовал порулить."Все участники хорошо подготовлены. На чемпионате им предстоит проехать трассу по определенной траектории. При этом необходимо выполнить задания судей – траектория, угол заноса, скорость, эффектность. Попробовал, действительно непросто. Самое главное – сконцентрироваться. Отличный вид спорта для любителей экстрима", - сообщил глава.