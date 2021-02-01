Вологодская полиция смогла раскрыть кражу сумки из уборной поликлиники

Кадр с видеозаписи кражи Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде 14 октября вор унес женскую сумку с деньгами и мобильным телефоном из уборной местной поликлиники. 40-летняя вологжанка обратилась в полицию с заявлением о краже: она забыла имущество в туалете, а когда вернулась - сумки и след простыл. Ущерб составил около 43 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Хромающий вор попал на видео от 14 октября 9 утра, которое потом распространили СМИ. О мужчине узнала вся Вологодчина.

Сегодня пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила, что личность подозреваемого удалось установить. Им оказался несудимый 63-летний череповчанин. Должны признаться, мужчина вероятно неплохо выглядит, т.к в ориентировке, составленной по видео, значился предполагаемый возраст 45-50 лет. На допросе злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что в областную столицу приезжал за справкой. Кражу совершил не задумываясь - увидел чужую сумку на подоконнике и просто забрал. Уже дома он нашел в ней мобильный и 20 тысяч рублей. Похищенное оставил себе. В ходе обыска в жилище подозреваемого обнаружили телефон пострадавшей.

На мужчину заведено уголовное дело по статье "Кража", ему грозит до 5 лет лишения.

Напомним, сообщение о розыске хромающего мужчины, попавшего на камеры видеонаблюдения, мы размещали ранее на нашем сайте.