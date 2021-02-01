Мошенники стали предлагать вологжанам препараты от COVID-19

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В Череповце злоумышленники обходят квартиры, звонят на телефоны, пишут в соцсетях доверчивым череповчанам, предлагая купить препараты от коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Мошенники продают непроверенные бесполезные, а возможно даже опасные "лекарства для лечения и профилактики COVID-19". Люди, думающие, что купили чудо-препарат, могут перестать принимать медикаменты, прописанные врачом, либо утратить осторожность. Остерегайтесь таких "продавцов смерти" и предупредите своих родственников и знакомых.

Замечены и другие аферисты - они предлагают внести пожертвования в фонд помощи пенсионерам, которые пострадали от COVID-19.

Лекарственные препараты нужно покупать только в аптеках и после консультации с врачом. Кроме того, в Вологодской области проходит массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Встать в очередь можно на портале Госуслуг или по телефону местной поликлиники.