15-летний юноша ворвался в квартиру к сокольчанке и унес самое ценное

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В Соколе к сотрудникам полиции обратилась местная жительница. К ней в квартиру кто-то проник и украл ценную вещь.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что в жилище пострадавшей теперь не хватает важного предмета - телевизора. Сумму ущерба оценили в 10 тысяч рублей.

Эксперты следов взлома не нашли. В результате следственных действий удалось установить подозреваемого - 15-летнего юношу. Молодой человек признался в преступлении на допросе. Он рассказал, что пришел в гости к заявительнице, но она спала. Поэтому подросток просто вынес телевизор и уже собирался его продать. Однако сбыть украденное не успел, бытовая техника вернулась к законной владелице.

Молодому человеку грозит уголовное дело по статье "Кража" и 5 лет лишения свободы. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.