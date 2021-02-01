Молодая учительница из Вологды отдала свои деньги мошенникам

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В Вологде 32-летняя учительница обратилась в полицию с заявлением на мошенников.

Ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Служащие предупредили ее: на нее пытаются оформить кредит! Чтобы этого не произошло, необходимо взять его самостоятельно через приложение, обналичить средства и перевести на различные телефонные номера. Естественно, звонившими оказались аферисты, учительница сама отдала им 180 тысяч рублей.

Всего за сутки на Вологодчине пятеро местных жителей сообщили о дистанционном хищении их сбережений путем обмана и злоупотребления доверием. Общий ущерб составил 670 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.