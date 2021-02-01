На Вологодчине массовая замена начальников силовых структур

- Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Вологодской области свои должности могут покинуть начальники региональных управлений МВД, Росгвардии и Следственного комитета. Три руководителя силовых структур написали рапорты об отставке.

Начальник областного Следственного Комитета Эдуард Шрамко решил выйти на пенсию по достижению 50 лет, на посту он пробыл с 2017 года. Начальник вологодской Росгвардии полковник Сергей Иванов, руководившей силовой структурой с момента создания в 2016 году, ушел в отставку по выслуге лет.

Главный полицейский региона генерал Виктор Пестерев, по слухам, тоже засобирался на пенсию. Об этом сообщило информационное агенство Ранпресс, но статья сейчас не доступна на сайте, однако сохранилась на Раблер Новостях. По данным корреспондента, эту информацию подтвердили в 5 разных источниках, включая силовые структуры Белгородской области. Виктор Пестерев возглавляет областное УМВД с 2017 года, приехав из Белгорода. По неподтвержденным данным, он может быть назначен начальником Белгородского юридического института МВД России.