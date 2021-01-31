В последний день января от коронавируса умерли 9 вологжан

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Количество летальных исходов от коронавируса за сутки на 31 января — самое высокое за последние 10 дней. На Вологодчине скончалось 9 человек. По уровню распространения заболевания регион находится на 10 месте по стране - 254 человека заболело за последние сутки.

Всего с начала пандемии в Вологодской области коронавирусом заболели 32839 человек, 615 скончалось, выздоровело 28062 человека.

Загруженность моногоспиталей в последний день января составляет 47%. В Череповце на улице Луначарского стационар заполнен на 34%. на улице Ломоносова - на 61%.

Как сообщала "Комсомолка", с 1 февраля прекратит прием пациентов с коронавирусом моногоспиталь на улице Северной в Вологде.