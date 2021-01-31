На вологодской горячей линии "122" сократят количество операторов

Звонков становится все меньше. Горячая линия по коронавирусу - телефон 122, была открыта в регионе в начале декабря - люди не могли дозвониться. чтобы получить нужную информацию, поэтому был создан единый телефонный номер.

Сейчас сотрудников сокращают. Сначала на линии работали 16 операторов, затем их количество увеличилось до 32, сейчас уменьшают до 20. Как стало известно, в пиковые дни обрабатывалось до 400 звонков, а сейчас - примерно в два раза меньше. В выходные число обращений составляет около 170.

Напомним, по телефону "122" можно получить оперативную информацию о распространении коронавируса, работе волонтеров, получить ответы на вопросы о тестировании на ковид, поведении при контактировании с заболевшими, работе моногоспиталей.

Как сообщает оперштаб, вопрос вакцинации входит в тройку лидеров на единую линию 122. Особенно активно прививкой интересуются вологжане 65+.

На первом месте закрепился вопрос о тестировании, на третьем – алгоритм действий в случае заражения.

Всего с начала ноября в call-центр поступило 25 тыс. обращений.

Будут внесены изменения и в режим работы линии "122". В субботу и воскресенье линия будет доступна с 9:00 до 17:00 . На неделе сохранен 12-часовой рабочий день – с 8:00 до 20:00