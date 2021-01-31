Тотьмич похитил у пенсионерки икону и самовар

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В Тотемском районе 70-летняя местная жительница пожаловалась, что на ее дачу вломились неизвестные. Замок на входной двери оказался сорван, имущество пропало. Пенсионерка не досчиталась угольного самовара и иконы. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.

Полицейским удалось найти подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый тотьмич, в содеянном он признался на допросе. Мужчина пояснил, что пробрался в чужой дом с целью поживиться ценными вещами, а после их продать. Осуществить последнее он не успел, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Теперь подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы и крупный штраф. Имущество вернулось законному владельцу.