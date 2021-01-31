Вологодский студент лишился 800 тысяч рублей после телефонного звонка

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Студент вологодского ВУЗа сообщил в полицию, что у него украли 800 тысяч рублей. 18-летнему вологжанину позвонили неизвестные, представившиеся службой безопасности банка. Аферисты убедили его сообщить секретные коды якобы для перевода его средств в безопасное место. Деньги действительно исчезли.

Полиция пытается найти преступников, сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области. Не верьте звонкам из "банков", остерегайтесь мошенников! Если возникли подозрения, лучше самостоятельно связаться с банковскими службами по официальным телефонам финансовых учреждений.