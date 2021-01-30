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Вологодские студенты вернутся в ВУЗы с соблюдением противоэпидемических мер. Учащимся придется носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а при походе в столовую пользоваться антисептиком. На перерывах должно быть организовано проветривание учебных помещений. Студентов с признаками простуды на занятия не пустят. На входе в обязательном порядке будут измерять температуру тела.

С 8 февраля учащиеся Вологодской области смогут вернуться в высшие учебные заведения по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора. Однако несмотря на послабления, ВУЗы должны быть готовы к возвращению на дистанционное обучение, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.