В Вологде станет на один коронавирусный госпиталь меньше

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На Вологодчине переводят незанятый коечный фонд ковидных моногоспиталей обратно в больницы. Первым 1 февраля станет стационар в Заречье, что на улице Северной.

Моногоспиталь начал свою работу в конце октября, когда единственный на тот момент ковидарий на Советском проспекты не справлялся с наплывом пациентов. Теперь же, по мнению властей, ситуация не настолько острая - стационары заполнены в среднем наполовину. Тем временем, больным нужна помощь в борьбе не только с коронавирусом - другие болезни не исчезли.

С первого дня следующего месяца медучреждение перестанет принимать зараженных, а пока будет продолжаться выписка выздоравливающих. Штатную работу заведение начнет только после дезинфекции помещений и проверки.