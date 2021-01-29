Навстречу мошенникам: вологжане специально едут в другой город и совершают множественные переводы

- Фото: Анастасия ОСИПОВА

Череповчанин упорно переводил деньги мошенникам: как выяснилось, всего он совершил 24 платежа. Мужчина непенсионного возраста попался на удочку мошенникам. Ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности одного из банков, убедили оформить кредит, обналичить денежные средства, а затем через банкомат перевести средства на неизвестный номер. Выяснилось, что житель Череповца в совершил 24 платежа и подарил мошенникам порядка 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Сайт УМВД области приводит и другой пример. 57-летняя жительница Сокола испугалась за свои деньги в банке и, по просьбе мошенников, перевела их на "безопасный" счет.

Во время снятия наличных, деньги в банкомате закончились, пенсионерка отправилась в Вологду. В одном из банков она сняла еще почти пол миллиона рублей и перевела мошенникам. Затем женщина оформила кредит и в одном из торговых центров снова попыталась перевести средства на несколько номеров...

Вологодские полицейские обратили внимание на взволнованную сокольчанку у банкомата, разговорились и удержали от дальнейших переводов. Однако 930 тысяч рублей она успела перевести.

Только за сутки в Вологодской области зарегистрировано 6 заявлений о различных видах дистанционного мошенничества. Ущерб составил порядка 2 миллионов 440 тысяч рублей.