Железнодорожная касса на станции Харовская заработает вновь

г. Харовск Фото: Ольга Кузнецова

О режиме работы ж/д кассы станции Харовская. Ура! Не скрывают радости харовчане. После перерыва в Харовске откроют билетные кассы для поездов дальнего следования. Работать они будут по часам, практически полдня, с двумя выходными в неделю. Как сообщает на своей странице ВКонтакте глава района Ольга Миролюбова, с 1 февраля 2021 года билетная касса будет открыта с режимом работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 14:10, перерывы: с 09:00 до 09:30, с 11:15 до 12:00, выходной: суббота, воскресенье.

Железнодорожники сообщают, что имеются альтернативные способы оформление проездных документов на поезда дальнего следования. Один из них — оформление электронных проездных документов по круглосуточному телефону 8(800) 250-15-20 с оплатой заказа.

Как сообщала "Комсомолка", харовчане были возмущены закрытием касс. Многодельные железнодорожники мотивировали это тенденцией закрытия "малодельных" касс - на станциях с низкими продажами, предлагают альтернативные способы покупки билетов. Между тем, интернет принимается не на всей территории Харовского района.

Надежда Фарунда: "Дожили, называется. Вот этого бы начальника из Ярославля, да в нашу, забытую богом, деревню. Я бы посмотрела, как бы он стал покупать и оплачивать билеты. Скоро и на вокзале то повесят замок- не рентабельно. От дождя негде будет спрятаться перед поездом..."

Было даже предложение из-за неуважительного отношения руководства железных дорог к жителям северных регионов перенести празднование Дня города Харовска, чтобы не праздновать его вместе с Днем железнодорожников. Надо сказать, что город возник благодаря железнодорожной станции, многие харовчане связаны с железной дорогой и закрытие касс восприняли как личное оскорбление.

Как стало известно, губернатор Олег Кувшинников провел встречу с начальником СЖД Валерием Танаевым.

Для повышения качества услуг пассажирам в 2021 году будут платформы на станциях Вологда, Шеломово и Туфаново, благоустроены санитарные комнаты на станциях Грязовец, Сухона и Кипелово. А на станции Вохтога, где погибли подростки, до 2023 года запланировано строительство пешеходного перехода.