19 автомобилей поступили в ЦРБ 14 районов Вологодчины

Новый транспорт для медиков Фото: Правительство Вологодской области

19 легковых автомобилей высокой проходимости общей стоимостью 16,5 миллионов рублей поставили для медиков Вологодчины за счет федерального бюджета. Транспорт облегчит работу врачей центральных районных больниц. Всего в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной на пять лет, регион должен получить 240 автомобилей скорой и неотложной помощи, реанимации и другого транспорта.

В перечень авто попали 14 автомобилей марки УАЗ Патриот и пять марки ВАЗ LADA с полным приводом. Сокольскому району досталось три автомобиля, по 2 автомобиля Вологодскому, Харовскому и Череповецому, по одной машине отправилось в Бабаевский, Бабушкинский, Великоустюгский, Вожегодский, Грязовецкий, Кадуйский, Кич-Городецкий, Нюксенский, Усть-Кубинский и Шекснинский районы.

"Автомобили неприхотливые, очень удобные. С подобными машинами работаем давно, к ним привыкли и водители, и врачи. Постепенно наш автопарк становится моложе", – сообщил главный врач Шекснинской ЦРБ. Транспорт планируют использовать для подвоза медиков по адресам, для доставки пациентов в больницы, для перевозки биологических материалов в лаборатории для исследований, доставки лекарств жителям отдаленных населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.