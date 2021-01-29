Молодой вологжанин хотел увидеть маму и выломал дверь в больницу

Молодой человек отправлен в отделение полиции Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Вечером вологжанин хорошо выпил и решил проведать маму. Все ничего, но женщина находилась в больнице. Это не стало преградой - пьяный сын сумел проникнуть в лечебное учреждение явно в неурочное время.

Сигнал из больницы на Пошехонском шоссе поступил бойцам Росгвардии 28 января около 21:00 - сработала тревожная кнопка.

Оказалось, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пришел в больницу и требовал, чтобы ему разрешили проведать находящуюся на лечении мать.

Работники учреждения предлагали связаться с родственницей по телефону или прийти в определенные часы. Вологжанин ушел, но от замысла не отказался: он обогнул здание, нашел запасной выход, взломал там замок и проник внутрь. Его заметили в коридоре и срочно вызвали Росгвардию.

Личность заботливого сына установлена, его передали в отдел полиции, сообщала пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.