Гендиректор кирпичного завода "Соколстром" ответит за уклонение от налоговых взысканий

Фото с сайта sokolstrom.ru

В Соколе завершилось расследование дела в отношении гендиректора кирпичного завода.

Сотрудник ОАО "Соколстром" подозревается в сокрытии денежных средств в особо крупном размере. Следствие предполагает, что с осени 2017 года по начало 2019-го генеральный директор зная об имеющейся налоговой задолженности сокрыл более 31 миллиона рублей и имущество коммерческой организации на сумму в 15 миллионов рублей. Подозреваемый специально опустошил расчетные счета общества, чтобы средства не смогли взыскать. В результате государству был причинен ущерб на 27 миллионов рублей.

Руководителя ОАО обвиняют в преступлении, соответствующему статье 199.2 УК РФ "Сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно производится взыскание недоимки по налогам". Уголовное дело рассмотрит Сокольский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Вологодской области.