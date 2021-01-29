Вологжанин развел костер прямо в здании

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В центре областной столицы был задержан мужчина, обжигающий провода в нежилом здании. Областное управление Росгвардии сообщило, что около 5 утра наряд вневедомственной охраны при патрулировании улицы Мира заметил пламя в окне. Правоохранители ворвались в помещение и обнаружили там 41-летнего предприимчивого вологжанина без определенного места жительства.

Мужчина развел костер и обжигал на нем моток украденных проводов, попутно греясь от огня. Росгвардейцы прошли вместе с ним до ближайшего дома - бездомный указал на пострадавший электрощиток, лишившийся ценного металла. Подозреваемого передали полиции.