Вологодские сотрудники ДПС помогли москвичам, застрявшим на трассе

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Жительница Московской области поблагодарила наряд особой роты ДПС ГИБДД по Вологодской области за помощь на трассе. Москвичи могли замерзнуть на дороге, но правоохранители остановились и выручили попавших в беду.

Старший лейтенант полиции Михаил Майоров и лейтенант полиции Андрей Берсенев в полночь проезжали 607 км трассы М-8 в Верховажском районе. Они увидели автомобиль Шевроле Нива, стоявший на обочине с авариной сигнализацией. Водитель легковушки пояснил, что колесо транспортного средства взорвалось, а заменить его самостоятельно он не смог.

Госавтоинспекторы помогли с колесом и москвичам удалось успешно добраться домой. Позже на имя начальника УМВД России по Вологодской области поступила благодарность в адрес сотрудников ГИБДД, сообщает пресс-служба ведомства.