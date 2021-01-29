600 человек умерло с начала пандемии в Вологодской области от коронавирусаа

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287 человек заболело COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщил сайт стопкоронавирус.рф 29 января. При этом выздоровело 287 вологжан, а шестеро умерли с диагнозом "коронавирус".

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 32264 жителя Вологодской области, выздоровело 27506, общее количество жертв составило 600 человек.

Напомним, что накануне губернатор отменил ряд ограничений, введенных во время режима повышенной готовности и продлил сам режим до 28 февраля.

С 1 февраля послабления коснутся работы медицинских учреждений, сферы культуры и общепита.

Коэффициент распространения инфекции уже больше недели не превышает единицу, уровень загрузки моногоспиталей региона достиг 50% — это минимальный показатель с начала пандемии. Кроме того, в регионе нет гриппа, а эпидпорог по заболеваемости ОРВИ не превышен.