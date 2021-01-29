В Череповце планируется разместить в микрорайонах мэрские управы

Модель со страницы мэра города

В городе металлургов приняли решение разместить в каждом микрорайоне по управе. Это подведомственные мэрии подразделения, которые работают прямо на местах, контролируют работу коммунальных служб и озабочены проблемами только своего микрорайона. К каждой управе будет прикреплено по 2 специалиста. Сообщается, что штат муниципальных служащих расширен не будет, а часть должностей даже сократят.

Конкурсы на должности глав 4 управ стартуют этой весной. Опыт по созданию таких подразделений череповецкая мэрия почерпнула из Белгорода, куда чиновники ездили со служебным визитом. Мэр Череповца даже представил эскиз постройки, где собираются разместить госучреждения.