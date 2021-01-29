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В Череповце вспыхнул бункер

ЧП произошло в котельной на Кирилловском шоссе
Евдокия САХАРОВА
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Место ЧП

Место ЧП

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповце в три часа ночи вспыхнул бункер. Сообщается, что повреждены опилки.

Крупный пожар произошел на Кирилловском шоссе, 86 «Г». Бункер для хранения опилок в котельной тушили на протяжении часа 20 пожарных и 6 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области. Площадь пожара оценивается в 24 квадратных метра. Оказались закопчены стены и потолок помещения.

Место ЧП

Место ЧП

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Возможными причинами пожара назвали самовозгорание опилок или неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

ЧП