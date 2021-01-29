Вологжан обучают переписи населения

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В Вологодской области начали обучать переписчиков населения. В этом году для проведения мероприятия понадобится 2,5 тысяч вологжан. Многие займутся такой работой впервые, поэтому для них проведут обучающие семинары.

Начальник отдела социальной статистики Вологдастата сообщила, что первый семинар займет два дня, а новые знания получат 50 уполномоченных по вопросам переписи со всего региона. Они, в свою очередь, обучат специалистов на местах.

«На семинаре уделяется внимание методологическим вопросам подготовки проведения Всероссийской переписи населения, заполнению переписных листов, работе с планшетом», - рассказала Ирина Захарова. Сообщатся, что переписчикам выдадут специальную форму: светоотражающий жилет, портфель, фирменный шарф и налобный фонарик.

Штат переписчиков сформирован на 75%. Еще можно стать переписчиком, заявку необходимо направить в Вологдастат.