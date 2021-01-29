Дальнобойщик сбил водителя на дороге и скрылся

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В минувший вторник, 26 января, в 5 часов вечера на 527 километре дороги Москва-Архангельск, недалеко от деревни Чекшино Сокольского района Вологодской области, сбили 28-летнего мужчину. Неизвестный дальнобойщик, предположительно на КАМАЗе, наехал на водителя, который менял на обочине «Газели» колеса. Виновник аварии даже не притормозил, чтобы помочь своей жертве.

Известно, что молодой мужчина серьезно пострадал. Его родственники просят возможных очевидцев ДТП (или проезжающих мимо в тот момент с видеорегистратором) поделиться любой полезной информацией. Сестра пострадавшего оставила свой телефон в соцсетях: 8 (931) 506-47-22.