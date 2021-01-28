В Вологодской области с начала февраля ослабили антикоронавирусные ограничения

Инфографика: правительство Вологодской области

В Вологодской области сняли некоторые ограничения. Хотя режим ограничения продлен до конца февраля.

Послабления касаются работы общепита, индустрии развлечений и учреждений здравоохранения.

Решением заседания оперативного штаба области от 28 января предусмотрено с 1 февраля проведение спортивных показов, театральных постановок и кинопоказов с наполняемостью зала до 50 процентов.

С 1 февраля будет возобновлены профосмотры, работа дневных стационаров и врачей совместителей.

Кроме того, отменено требование по переводу 30 процентов сотрудников на удаленку.