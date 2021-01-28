Впервые череповецкий университет возглавила женщина-филолог

В ЧГУ выбрали ректора. Впервые у руля вуза встала женщина, кандидат филологических наук.

28 января в опорном вузе Череповца состоялись выборы ректора. Они частично прошли в формате видео-конференцсвязи.

Свои программы развития университета представили три кандидата: проректор по научной работе ЧГУ Екатерина Целикова, заведующая кафедрой автоматизации и управления Алена Смыслова и директор инженерно-технического Института ЧГУ Александр Кожевников.

Участников приветствовал заместитель министра науки и высшего образования России, до 2020 года ректор ЧГУ Дмитрий Афанасьев.

По итогам голосования во второй тур вышли кандидат технических наук, доцент, директор Инженерно-технического института Александр Кожевников и кандидат филолологических наук, доцент, первый проректор по науке Екатерина Целикова. Но большинством голосов ректором Череповецкого государственного университета назначена Екатерина Целикова, сообщает пресс-служба ЧГУ.