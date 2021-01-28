В Вологодской области открыты 152 вакансии в школах

В школах Вологодской области, как еще в десяти регионах, вводится новая должность - советник директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Проект будет реализован при поддержке Российского движения школьников.

Отбор кандидатов на эту должность будет производиться через открытый конкурс «Навигаторы детства», который запустило Министерство просвещения РФ и РДШ.

Таким образом собираются усилить воспитательную составляющую в школах.

Всего открыто 152 вакансий. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте навигаторыдетства.рф. Требования к кандидату - опыт педагогической и воспитательной деятельности, стаж и возраст не важны. Заявки принимаются до 14 марта.