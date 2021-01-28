На Вологодчине усилят меры профилактики ОКИ из-за пострадавших детей

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На внеочередной санитарно-противоэпидемической комиссии специалисты дали рекомендацию органам местного самоуправления проработать вопросы профилактики вирусных инфекций. Властям посоветовали провести дезинфекцию в учебных заведениях, а также в сферах торговли, общественного питания и транспорта.

За третью неделю января уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) среди населения вырос в 1,7 раза в сравнении со второй неделей и превысил уровень аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Правительства области. В регионе зафиксировали два очага ОКИ в детских образовательных организациях, пострадали 40 человек.

Напомним, недавно подхватили кишечную инфекцию дети из школы №27 Череповца и из детского сада "Рябинка", что в Воскресенском сельском поселении в Череповецком районе.