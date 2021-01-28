Мэр Вологды предлагает посадить 4-метровые ели для новогодних праздников

Проблема с главной елью в городе, похоже, на некоторое время решена Фото: Иван Чухнин

Мэр Вологды Сергей Воропанов предложил решить проблему новогодних елей - высадить в микрорайонах 4-метровые деревья.

- На мой взгляд, это правильно. И с точки зрения экологии и заботы о наших лесах, и с точки зрения экономии бюджета. Доставка, высадка и забота (2 года) о действительно живой ели стоит порядка 50 тысяч рублей, установка спиленной – 75 тысяч рублей, - сообщает мэр. Предложение активно обсуждают вологжане - украшение города перед новым годом, покупка елей давно превратились в сезонное, широко обсуждаемое мероприятие.

- Если вы поддерживаете эту идею, предлагаю присоединиться к обсуждению – где должны быть высажены деревья? - задает вопрос горожанам мэр.

Но, конечно же, место будет выбрано и с учетом рекомендаций специалистов.

Так, Вологодская ГМХ Академия намерена обеспечить потребности города в акклиматизированном крупномерном посадочном материале - на базе дендрологического сада академии будет создан городской питомник.