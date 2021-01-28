Почтовик продавал на сторону бензин АО "Почта России"

Мужчина обналичивал деньги за бензин с топливной карты и присваивал их Фото: Олег УКЛАДОВ

Сокольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении почтового работника. Специалиста департамента по логистике предприятия почтовой связи подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, специалист департамента по логистике АО «Почта России», получив на работе топливные карты, предложил их знакомому. Тот использовал бензин АИ-92 с топливной карты, а деньги - 35 рублей за литр, передавал почтовику. Факт хищения сотрудник почты собирался скрыть, подделав путевые листы.

Выяснилось, что в октябре-ноябре 2020 года он неоднократно передавал топливную карту, с которой заправлялся чужой автомобиль. В итоге было к израсходовано 890 литров бензина стоимостью 37 рублей 23 копейки за литр на общую сумму более 33 тыс. руб.

Расследование уголовного дела продолжается.