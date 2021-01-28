Череповецкий пенсионер сообщил о готовящемся террористическом акте

-

В Череповце 25 июля около 4 часов дня 62-летний местный житель сообщил о готовящемся террористическом акте, позвонив в «Центр обеспечения региональной безопасности». Информация оказалась ложной. Пенсионера вычислили и осудили.

К месту жительства мужчины выехали сотрудники полиции, что отвлекло их от выполнения должностных обязанностей. Череповчанин оказался пьян. Он объяснил свой звонок тем, что это была неудачная шутка. Пенсионер заволновался, т.к его сын не ответил на телефонный звонок. В содеянном подсудимый раскаялся.

Суд назначил пенсионеру наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Мужчина возместил причиненный УМВД ущерб.