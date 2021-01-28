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Общество

В Сямженском районе люди не останутся без моста

Пока люди будут ходить по льду
Иван Чухнин
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На месте побывали журналисты областного телевидения.

На месте побывали журналисты областного телевидения.

Как сообщила "Комсомолка", в Вологодской области рухнул навесной мост через реку Кубену. Тросы не выдержали веса моста. К счастью, на нем никого не было, люди не пострадали.

Как сообщает администрация района, подвесной пешеходный мост в Ногинском сельском поселении власти намерены отремонтировать, причем, возможно, в кратчайшие сроки:

"Администрацией района разрабатывается документация по ремонту моста, проводится поиск подрядной организации. После дополнительного обследования якоря на правом берегу реки Кубена будут определены сроки ремонта. Если якорь и места крепления тросов к нем находятся в исправном состоянии, то ремонт будет выполняться в кратчайшие сроки. В случае, если места крепления повреждены, то сроки ремонта отодвинутся на май-июнь, поскольку это бетонные работы, выполнения которых можно осуществить исключительно при положительной температуре..."

Сейчас переходить реку можно по льду - толщина его составляет 40 см. "Сейчас в этих населенных пунктах проживают восемь человек. По ледовой переправе можно добраться до деревни Борок-1 за продуктами или в местный ФАП. В случае потепления будут оборудованы деревянные мостки или намораживание пешеходной дорожки. Сейчас планируется сделать разметку перехода - установить вешки и натянуть ленту", - сообщает правительство области.

Напомним, в Харовском районе подобный мост признан аварийным. С октября 2019 года проход по нему запрещен. Принято решение о строительстве нового моста. Однако к работам до сих пор приступить не могут. В настоящее время проектная документация отправляется на экспертизу.