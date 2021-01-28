В Вологде автобус с людьми попал в ДТП

Фото: отдел ГИБДД г.Вологды

На улице Вологды столкнулись фургон и автобус. В ДТП пострадала пассажирка «Олимпа».

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, столкновение произошло 27 января в 13:25 на перекрестке Советского проспекта и улицы Предтеченской. 44-летний водитель фургона ГАЗ 172424, двигавшийся со стороны улицы Галкинской, поворачивал налево. При маневре водитель не уступил дорогу автомобилю Дайхатсу под управлением 41-летнего водителя. А Газель столкнулась с автобусом «Олимп» маршрута № 6.

В результате столкновения в салоне автобуса пострадала 64-летняя пассажирка. На место прибыли медики, женщина была доставлена в медучреждение.