С организаторов концертов "Зверей", Татьяны Булановой и Сергея Лазарева взыскали более 4, 5 млн рублей

Рома Зверь не приехал в Череповец из-за пандемии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд вынес решение вернуть Северстали аванс за несостоявшиеся концерты. ПАО «Северсталь» судился с концертным агентством - ООО «Браво-тур». Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Как оказалось договор между ПАО «Северсталь» и ООО «Браво-Тур» был заключен еще в 2015 году. В нем говорилось и о порядке оказания услуг по подготовке и организации культурно-массовых мероприятий на День металлурга 2020 года. В Череповце было запланировано выступление группы «Звери» и коллективов Сергея Лазарева и Татьяны Булановой.

Согласно договору, ПАО «Северсталь» оплатило 50% гонорара артистов - 4 550 000 рублей. Но из-за коронавируса концерты были отменены. Поэтому ПАО «Северсталь» потребовало ООО «Браво-тур» возвратить аванс.

Но ООО «Браво-Тур» признало возможным вернуть только 1 566 000 рублей - почти три миллиона рублей организаторы удержали за понесенные расходы, в том числе в качестве перечисления ООО «Фигаро Концерт» и ИП Каламаеву М.В. за организацию выступления артистов.

Суд установил, что ИП Каламаев М.В. фактически является руководителем ООО «Браво-тур», а данные о дальнейшей передаче им денег третьим лицам отсутствуют, также как и расходы по уплате налогов ООО «Браво-тур». Ответчик не представил гарантийных писем, подтверждающих участие артистов в мероприятии.

В итоге, Арбитражный суд Вологодской области вынес решение об удовлетворении требований ПАО «Северсталь» и взыскании с ООО «Браво-тур» 4 550 000 рублей.