В Вологодской области рухнул навесной мост

В Сямженском районе рухнул навесной мост. Как сообщает Вести35, несущие тросы, не выдержали вес снега и льда. Известно, что никто не пострадал. В момент обрушения на конструкции не было людей. Падение сопровождалось громким хлопком, напоминающим взрыв. Возможно, это удар полотна о лед.

Навесной мост через реку Кубену соединяла несколько деревень Устьрецкого сельского поселения с основной районной дорогой. За рекой - лишь жилые дома, нет ни магазина, ни почты, ни медпункта. Для местных жителей - это связь с большой землей. медпункта, магазина и почты. Еще осенью на мосту был заменен деревянный настил, но, как оказалось, запаса прочности не хватило у железа.

В Харовском районе в аварийном состоянии подобный навесной мост через Кубену. Вопрос о строительстве нового затянулся на несколько лет.