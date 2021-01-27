15-летний налетчик в Череповце признан невменяемым

Экспертиза признала подростка невменяемым Фото: Юрий АЛЕКСАНДРОВ

15-летний психбольной мальчик нападал на людей. В послужном списке героя - грабеж в Зашекснинском районе Череповца, избиение взрослого мужчины, совершение серии краж.

Как сообщает управление СКР по Вологодской области, расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, уличенного в грабеже, краже и причинении тяжкого вреда здоровью, завершено.

По версии следствия, осенью 2019 года подросток вместе со сверстником на улице Ленинградской у 12-летнего мальчика потребовали отдать им кроссовки. Из-за отказа они избили его и забрали телефон.

Ночью 31 января 2020 15-летний подросток, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе с двумя приятелями напал на 34-летнего мужчину. Они избили его, причинив тяжелую травму головы, повлекшую развитие у потерпевшего психического расстройства с нарушением памяти. После нападения подростки забрали у мужчины телефон.

Кроме того, по мнению следователей, 15-летний подросток причастен к серии краж, включая хищение внешних жестких дисков с витрины в торговом центре, кражу в компании младших подростков из магазинов сигарет и алкоголя на 23 тыс. рублей.

По заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, 15-летний подросток страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении, что исключает его вменяемость. Все материалы направлены в суд для принятия принудительных мер медицинского характера.

Уголовное дело в отношении второго юного фигуранта выделено в отдельное производство. В отношении малолетних участников конфликта и совершенных хищений информация передана в органы профилактики для применения мер административного и иного воздействия.