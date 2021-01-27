В Вологодской области количество заболевших составило 290 человек

В Вологодской области за сутки на утро 27 января заболело коронавирусом 290 человек, выздоровело 267, зафиксировано четыре летальных исхода, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

290 заболевших - это минимальный показатель с конца ноября. Однако область остается в десятке регионов с самым большим приростом заболевших.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксирована инфекция у 31692 человек. Выздоровело в Вологодской области 26947 человек. Жертвами коронавируса стали 590 вологжан.

В целом по России наблюдается спад количества заболевших, начинается вакцинация. В Вологодскую область завезено чуть больше 3800 доз вакцины. Губернатор призвал лоббировать поставку вакцины в регион.